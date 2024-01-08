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Главный тренер «Адмирала» рассказал, почему с «Авангардом» не сыграли Шулак и Демченко

Главный тренер «Адмирала» рассказал, почему с «Авангардом» не сыграли Шулак и Демченко
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал, почему с «Авангардом» не сыграли бывшие игроки омского клуба — защитник Либор Шулак и вратарь Василий Демченко. Владивостокский клуб потерпел поражение в овертайме домашнего матча с «Авангардом» со счётом 1:2.

«Шулак и Демченко не сыграли против «Авангарда»? Эпидемия немножко идёт по команде, болеют ребята. Наверное, Василий будет играть в следующем матче. Январь, ничего не поделаешь, перелёты долгие, иммунитет ослаблен у многих. Сегодня все, кто здоровые, сыграли», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Адмирал» в третий раз в сезоне уступил «Авангарду». Заключительный матч сезона между командами пройдёт 10 января.

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