«Калгари» выставил на драфт отказов нападающего Кевина Руни

30-летний американский нападающий «Калгари Флэймз» Кевин Руни, длительное время находившийся в списке травмированных, выставлен клубом на драфт отказов. Об этом сообщает журналист The Athletic Крис Джонстон в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Руни не выходил на лёд в составе «Калгари». В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он провёл 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-2». Ранее Кевин на протяжении четырёх сезонов выступал за «Нью-Джерси Дэвилз», а затем отыграл ещё три сезона в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего в НХЛ на его счету 227 встреч и 46 (24+22) результативных действий при коэффициенте полезности «-2».

На руках у Кевина есть истекающий двухлетний контракт на общую сумму в $ 2,6 млн.