«Калгари» вернул Яна Кузнецова в АХЛ. Игрок не появился на льду в матчах НХЛ

21-летний российский защитник системы «Калгари Флэймз» Ян Кузнецов вернётся в расположение клуба АХЛ «Калгари Рэнглерс», не получив шанса проявить себя в НХЛ. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Напомним, 21-летний уроженец Мурманска 1 декабря провёл свой 100-й матч в АХЛ. В этом сезоне игрок обороны забросил две шайбы и сделал пять результативных передач, набрав семь очков в 31 игре. В прошлом сезоне Кузнецов забил пять голов и сделал 14 передач, набрав 19 очков в 63 играх.

Ян Кузнецов был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году клубом «Калгари Флэймз» во втором раунде под общим 50-м номером.

Накануне «Калгари» на выезде потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» (3:4). Канадский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 39 очков в 40 матчах.