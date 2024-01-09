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Два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ванкувером»

Два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ванкувером»
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе гостей сразу двое хоккеистов отметились дублями — Нильс Хёгландер и Элиас Петтерссон. Ещё по одной заброшенной шайбе в свой актив записали Джей Ти Миллер и Брок Бёзер. Российские хоккеисты «Кэнакс» результативными действиями отметиться не смогли.

У хозяев дублем отметился Винсент Трочек, ещё одну шайбу в свой актив записал российский форвард Артемий Панарин. На его счету также результативная передача. В активе голкипера Игоря Шестёркина 20 спасений.

«Ванкувер» вышел на второе место турнирной таблицы Западной конференции, у них 55 очков. «Рейнджерс» занимают такую же позицию на Востоке, у них 54 очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 03:38 (pp)     1:1 Миллер (Петтерссон, Бёзер) – 04:31     1:2 Хёгландер (Оман, Лафферти) – 06:45     1:3 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 19:44     2:3 Панарин (Лафреньер) – 28:19     2:4 Петтерссон (Блюгерс, Гронек) – 35:33     2:5 Хёгландер (Зутер, Гронек) – 36:47     3:5 Трочек (Лафреньер) – 43:36     3:6 Петтерссон (Бёзер, Майерс) – 58:29    
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