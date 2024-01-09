Два очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ванкувером»

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе гостей сразу двое хоккеистов отметились дублями — Нильс Хёгландер и Элиас Петтерссон. Ещё по одной заброшенной шайбе в свой актив записали Джей Ти Миллер и Брок Бёзер. Российские хоккеисты «Кэнакс» результативными действиями отметиться не смогли.
У хозяев дублем отметился Винсент Трочек, ещё одну шайбу в свой актив записал российский форвард Артемий Панарин. На его счету также результативная передача. В активе голкипера Игоря Шестёркина 20 спасений.
«Ванкувер» вышел на второе место турнирной таблицы Западной конференции, у них 55 очков. «Рейнджерс» занимают такую же позицию на Востоке, у них 54 очка.
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