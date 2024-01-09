Петтерссон 9-й раз набрал 4+ очка в матче НХЛ. В истории «Ванкувера» лучше двое россиян

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходитл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон, оформивший голевой и ассистентский дубли. Шведский форвард девятый раз за карьеру в клубе и лиге набрал как минимум четыре очка в одном матче, что является шестым показателем в истории «косаток».

Двое россиян в истории «Ванкувера» на данный момент располагаются выше Петтерссона по этому показателю. Клубный рекорд делят Павел Буре и Тревор Линден (по 11 матчей с 4+ очками). Следом располагаются Хенрик Седин, Александр Могильный и Петри Скрико (по 10 матчей).