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Петтерссон 9-й раз набрал 4+ очка в матче НХЛ. В истории «Ванкувера» лучше двое россиян

Петтерссон 9-й раз набрал 4+ очка в матче НХЛ. В истории «Ванкувера» лучше двое россиян
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходитл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон, оформивший голевой и ассистентский дубли. Шведский форвард девятый раз за карьеру в клубе и лиге набрал как минимум четыре очка в одном матче, что является шестым показателем в истории «косаток».

Двое россиян в истории «Ванкувера» на данный момент располагаются выше Петтерссона по этому показателю. Клубный рекорд делят Павел Буре и Тревор Линден (по 11 матчей с 4+ очками). Следом располагаются Хенрик Седин, Александр Могильный и Петри Скрико (по 10 матчей).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Трочек (Зибанеджад, Панарин) – 03:38 (pp)     1:1 Миллер (Петтерссон, Бёзер) – 04:31     1:2 Хёгландер (Оман, Лафферти) – 06:45     1:3 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 19:44     2:3 Панарин (Лафреньер) – 28:19     2:4 Петтерссон (Блюгерс, Гронек) – 35:33     2:5 Хёгландер (Зутер, Гронек) – 36:47     3:5 Трочек (Лафреньер) – 43:36     3:6 Петтерссон (Бёзер, Майерс) – 58:29    
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