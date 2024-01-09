Овечкин уже второй сезон не может реализовать буллит

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин второй сезон не может реализовать буллит, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

С сезона-2022/2023 Овечкин совершил восемь попыток реализации буллита, которые не завершились заброшенной шайбой. Ещё одним игроком «столичных», который уже полтора сезона не может реализовать буллит, является Дилан Строум. У него было шесть попыток реализации.

Последний раз Овечкин реализовывал буллит в сезоне-2021/2022. Тогда он сделал это трижды.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и 18 результативных передач. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге на счету 38-летнего россиянина 1385 матчей, в которых он забросил 830 шайб и сделал 681 результативную передачу при среднем коэффициенте полезности «+56».