«Я бы точно не поехал из-за ситуации на Украине». Капитан «Кладно» — о возвращении в КХЛ

Капитан хоккейного клуба «Кладно» Радек Смоленяк высказался о приглашении в команду вратаря Юлиуса Гудачека, с которым клуб расторг контракт после одного дня из-за критики болельщиков, и ответил на вопрос о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу. Смоленяк в своей карьере играл в КХЛ за «Торпедо», «Югру» «Медвешчак» и «Слован».

«После травмы Адама Бризгалы в команде была тяжёлая вратарская ситуация. Поскольку мы с Гудачеком знакомы лично, я спросил его, тренируется ли он и заинтересован ли он в новой работе. Впоследствии я передал контакт нашему руководству. Мы совершаем ошибки, и я даже не подумал о его связи с КХЛ. Я искал помощи для «Кладно».

Если бы был на 10 лет моложе и поступило предложение от ЦСКА или СКА с большими деньгами? Я бы точно туда не поехал. И причина ясна: я против спецоперации (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации) России на Украине и против всей пропаганды», — сказал Смоленяк в интервью isport.cz.

37-летний нападающий в нынешнем сезоне за «Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр, провёл 25 матчей, в которых набрал 16 (12+4) очков.