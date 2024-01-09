Щитов: у «Торпедо» нет такой глубины состава, как у топ-клубов, это здорово сказывается

Известный в прошлом защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о том, как травма нападающего Василия Атанасова сказывается на «Торпедо».

«Атанасова прилично не хватает. Это один из лидеров команды, который делал результат. У торпедовцев нет такой глубины состава, как у топ-клубов, это здорово сказывается на команде. Коваленко тот же многое определял в игре команды, без него „Торпедо“ приходится тяжело», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Напомним, Атанасов получил повреждение в начале первого периода матча с «Куньлунем». Лидер нижегородцев столкнулся с игроком соперника и неудачно упал, подвернув ногу, а сверху на Василия упал нападающий пекинской команды Остин Вон. Атанасов долго лежал на льду, затем покинул площадку с помощью партнёров и на второй период уже не вышел.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего нападающего 39 (19+20) очков в 42 матчах.