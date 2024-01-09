Кокорев: играли с лидером Запада, у «Динамо» самое сильное большинство в КХЛ

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев оценил поражение в матче с «Динамо» (1:5) и отметил великолепную реализацию большинства бело-голубых, которые забили четыре гола при игре с численным преимуществом.

«Знали, что у «Динамо» самое сильное большинство в КХЛ. Говорили о том, что надо стараться играть без удалений. Но было много удалений, и нам, естественно, забили. По-моему, из четырёх удалений они реализовали все четыре. Если брать в общем и целом, то мы играли с лидером Запада, хорошей командой. К сожалению, у нас очень много больных и травмированных, много молодых, кто-то играл сегодня первую игру в КХЛ. Поэтому молодые ребята ещё только смотрят, очень тяжело играть, тем более против лидера, но в любом случае будем надеяться, что будем расти, добавлять и исправлять эту ситуацию.

В первом матче «Динамо» также забило четыре гола в большинстве? На самом деле, мы разбирали их большинство, говорили о нём, но где-то не успевали. Просили ребят играть активнее, но они не доходили шаг и за счёт хороших бросков и хорошей реализации пропускали. Первый гол пропустили сразу со вбрасывания, и потом они забивали голы в конце нашего меньшинства на усталости. Так бывает», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.