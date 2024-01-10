20 сейвов Андрея Василевского помогли «Тампе» одержать победу над «Лос-Анджелесом»

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Сегодня, 10 января, «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла на свой площадке «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» завершилась со счётом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0 — ОТ).

В составе «Кингз» заброшенными шайбами отметились Филлип Дано и Мэтт Рой.

За «Тампу» голами отличились Тайлер Мотт, Брэндон Хагель и Ник Пербикс. Ворота команды защищал российский вратарь Андрей Василевский, совершивший 20 сейвов (90.91%).

После 42 матчей «Тампа» занимает 8-е место в Восточной конференции с 45 очками. «Кингз» расположился на 6-й строчке Западной конференции, набрав 47 очков в 37 играх.

В следующем матче «Тампа» проведёт с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Лос-Анджелес Кингз» сыграет с «Флорида Пантерз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.