Нападающий «Ак Барса»: сейчас никто очки отдавать не будет, нам их никогда не дарили

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев оценил домашнюю победу над «Барысом» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Четвертая победа победа подряд и четвертый „сухарь“ Билялова? Наконец-то начали выигрывать, хорошо. Двигаемся дальше, работаем. Почему такие упорные, „низовые“ матчи? Сейчас никто очки отдавать не будет. Особенно с нами. Нам никогда очки не дарили», — сказал Галиев в интервью Metaratings.ru.

В текущем сезоне 31-летний Галиев сыграл 43 встречи, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Барысом». Победу с минимальным счётом одержали казанцы 1:0 по буллитам. В следующем матче казанский клуб сыграет в гостях с «Трактором» 12 января.