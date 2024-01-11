«Миннесота» проиграла 6 из 7 последних матчей и идёт предпоследней в Центральном дивизионе

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч завершился разгромной победой хозяев — 7:2.

«Уайлд» проиграли 6 из 7 последних матчей и после 40 игр с 38 очками занимают в Центральном дивизионе предпоследнее, 7-е место. Ниже в дивизионе располагается только «Чикаго Блэкхоукс» (26 очков в 41 матче).

Ближайшие три матча «Миннесота» проведёт дома – с «Филадельфией Флайерз», «Аризоной Койотс» и «Нью-Йорк Айлендерс».

Российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов пока не принимает участие в матчах, продолжая восстановление после травмы. Капризов получил повреждение нижней части тела в третьем периоде матча с «Виннипег Джетс» (2:4), состоявшегося в конце декабря 2023 года, после толчка клюшкой в спину со стороны защитника Брендена Диллона.