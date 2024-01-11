Георгиев и Ничушкин вошли в тройку лучших игроков матча с «Вегасом»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0.

Первой звездой матча признан российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев, оформивший шат-аут. На счету россиянина 25 сейвов. Это второй «сухой» матч Георгиева в текущем сезоне и 15-й в карьере НХЛ.

Второй звездой матча признан российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Россиянин стал автором дубля, забив оба гола при игре в большинстве. Ничушкин установил второй результат франшизы по голам в большинстве за 40 матчей сезона, уступив лишь Джо Сакику (сезон-1995/1996).

Третья звезда матча — финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, отметившийся двумя ассистами.