Дубль Ничушкина и шат-аут Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»

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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился двумя заброшенными шайбами. Оба гола россиянин забил при игре в большинстве. Ничушкин установил второй результат франшизы по голам в большинстве за 40 матчей сезона, уступив лишь Джо Сакику. Двумя результативными передачами отметился финский форвард «Эвеланш» Микко Рантанен.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев оформил шат-аут, отразив все 25 бросков по воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» взял реванш у «Вегаса» за унизительное поражение 5 ноября со счётом 0:7.