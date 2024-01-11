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Дубль Ничушкина и шат-аут Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»

Дубль Ничушкина и шат-аут Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ничушкин (Рантанен, Друен) – 19:46 (pp)     2:0 Ничушкин (Рантанен, Маккиннон) – 31:44 (pp)     3:0 О'Коннор (Джонс) – 49:20    

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился двумя заброшенными шайбами. Оба гола россиянин забил при игре в большинстве. Ничушкин установил второй результат франшизы по голам в большинстве за 40 матчей сезона, уступив лишь Джо Сакику. Двумя результативными передачами отметился финский форвард «Эвеланш» Микко Рантанен.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев оформил шат-аут, отразив все 25 бросков по воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» взял реванш у «Вегаса» за унизительное поражение 5 ноября со счётом 0:7.

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