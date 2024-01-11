Ничушкин — король пятака! Положил дубль чемпиону НХЛ и приблизился к рекорду легенды

Сегодня в Денвере встретились два последних обладателя Кубка Стэнли – «Колорадо» и «Вегас». В этом сезоне команды уже встречались один раз, и тогда «рыцари» разгромили «лавин» со счётом 7:0.

В начале встречи «Вегас» сделал ставку на быстрый гол и активно насел на ворота Александра Георгиева. «Эвеланш» очнулись не сразу и только на восьмой минуте периода нанесли первый бросок в створ. В первом периоде команды по два раза поиграли в большинстве, а главный тренер «Вегаса» решил объединить всех россиян во второй спецбригаде большинства, но у Барбашёва, Дорофеева и Денисенко игра откровенно не пошла. А вот у «Колорадо» пошла: Валерий Ничушкин заработал на себе большинство в концовке периода и сразу же его реализовал, «расстреляв» с пятака Иржи Патеру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Первая половина второго периода проходила в вялотекущем режиме, «Вегас» опять не знал, что придумать в большинстве, а «Колорадо» спокойно выжидал. Во второй половине периода «рыцари» начали откатываться к своим воротам, а «лавины», как настоящие хищники, почувствовали слабину и обрушили град опасных моментов на голкипера «Вегаса», который крутился как белка в колесе, то и дело спасая команду. Но нейтрализовать Ничушкина в меньшинстве ему сегодня было не по силам: Валерий вновь завершил комбинацию со своего излюбленного места и сделал дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эти две шайбы позволили ему установить второй результат в истории франшизы по голам в большинстве за 40 матчей сезона (13), впереди остался только легендарный Джо Сакик (15).

В заключительном отрезке матча «Вегас» создал несколько моментов в большинстве, в одном из которых Георгиев откровенно подтащил «лавин», парировав бросок Стоуна.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но, не реализовав их, «Вегас» окончательно расклеился, а «Колорадо» смог ещё раз найти свой момент: Логан О’Коннор бросил от синей линии, шайба отрикошетила от Николаса Хага, дезориентировав тем самым Патеру. В концовке матча прекрасную возможность забросить первую шайбу в НХЛ имел Григорий Денисенко, но, вывалившись один на один с Георгиевым, не смог того лишить «сухаря».

Александр Георгиев отразил 25 бросков и оформил второй «сухарь» в этом сезоне. Голкипер прислушался к словам главного тренера и смог приструнить свои эмоции.