Назаров отреагировал на отстранение Израиля ИИХФ и назвал сроки возвращения сборной России

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал отстранение сборной Израиля от международных соревнований и назвал сроки возвращения сборной России к матчам под эгидой ИИХФ.

«Временное отстранение Израиля от выступления в международных соревнованиях – ожидаемый и логичный шаг со стороны ИИХФ. Посмотрите тенденцию: как только наш президент Владимир Владимирович Путин посетил Чукотку и Хабаровск, в спортивном мире моментально начали думать головой.

В ИИХФ забанили Израиль, а спортивный арбитражный суд успешно зарегистрировал апелляцию Ивана Федотова на санкции ИИХФ. Совпадение? Не думаю. Понимаете, во все времена всегда уважали сильных. Сборная России обязательно вернётся в большой международный хоккей после нашей победы в СВО, а мы обязательно победим», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.