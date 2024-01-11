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«Недружественная нам страна». Назаров — об отказе сборной Словакии играть с Россией

«Недружественная нам страна». Назаров — об отказе сборной Словакии играть с Россией
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Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на официальный отказ Федерации хоккея Словакии проводить товарищеские матчи со сборной России.

«Было понятно, что словаки откажутся проводить товарищеские матчи со сборной России. Словакия сейчас недружественная для нас страна. Но мы видим, что наша национальная команда проводит прекрасные матчи со сборными Беларуси, Казахстана, а также сборной российских звёзд и игроков ВХЛ. В этих играх ребята тоже раскрываются и растут в профессиональном плане», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее в российских СМИ появилась информация о желании Федерации хоккея Словакии провести товарищеские матчи со сборной России в преддверии чемпионата мира — 2024. Однако сегодня поступило официальное опровержение.

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