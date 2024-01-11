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Нападающий «Спартака» Порядин рассказал о мотивации от Андрея Назарова

Нападающий «Спартака» Порядин рассказал о мотивации от Андрея Назарова
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Нападающий московского «Спартака» Павел Порядин рассказал о мотивации от тренера Андрея Назарова.

«Помню, когда меня спустили в ВХЛ, он меня замотивировал: „Паша, если станешь лучшим бомбардиром в плей-офф, выпишу тебе премию“. Я там до последнего финального матча в лидерах шёл, но, кажется, Андрей Кузьменко обогнал меня», — сказал Порядин в интервью «Российской газете».

В нынешнем сезоне Порядин провёл 50 матчей, в которых забросил 23 шайбы и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 49 очков.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» сыграет в Москве со СКА. Игра состоится завтра, 12 января, и начнётся в 19:30 мск.

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