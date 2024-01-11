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«Ягр, наверное, про себя забыл». Плющев — о разрыве контракта Гудачека из-за игры в КХЛ

«Ягр, наверное, про себя забыл». Плющев — о разрыве контракта Гудачека из-за игры в КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о разрыве контракта «Кладно» с вратарём Юлиусом Гудачеком из-за игры в КХЛ.

«Кладно» Ягра расторгло контракт с Гудачеком из-за его игры в КХЛ? Я бы вам посоветовал связаться с господином Ягром, который владеет этим клубом, который очень долго выступал здесь, в КХЛ, очень долго собирал здесь хорошую публику, хорошую прессу и хорошие контракты. Поэтому пусть лучше он прокомментирует, как он выступал в КХЛ. Гудачеку как словаку он запретил. Про себя, наверное, он забыл. У них там в Чехии много весёлых ребят. Гашек, который шайбы головой отбивал… Поэтому здесь сложно сказать, чем они там руководствовались», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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