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Экс-тренер сборной России назвал главную причину, почему спортсменам лучше не ехать на ОИ

Экс-тренер сборной России назвал главную причину, почему спортсменам лучше не ехать на ОИ
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал о причине, по которой российским спортсменам не стоит ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Отстранение Израиля укладывается в политическую повестку? Конечно, не без этого. Просто ИИХФ немножко дальновиднее, чем Олимпийский комитет под руководством Баха. Что может быть на Олимпиаде в Париже… я скажу, что нашим спортсменам точно не советовал бы ехать туда. Не по политическим причинам, а по моменту безопасности. То, что может там произойти, — Мюнхенская Олимпиада покажется весёлым шагом», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Ранее Плющев высказался относительно письма ветеранов СКА к президенту России Владимиру Путину в связи с качеством судейства в лиге.

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