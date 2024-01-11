Илья Самсонов высказался после возвращения в состав «Торонто»

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов прокомментировал своё возвращение из АХЛ в основной состав канадского клуба.

«Я не хочу много об этом говорить. Я чувствую себя очень позитивно и всегда остаюсь позитивным. Я продолжаю работать, стараюсь изо всех сил на льду и в зале… Я просто жду момента, когда у меня появится возможность сыграть. Отправка в АХЛ — это грустно. Но это хороший сигнал для мозга и тела. Чувак, проснись, тебе нужно вернуться в русло и работать изо всех сил», — приводит слова Самсонова журналист Марк Мастерс на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Самсонов принял участие в 15 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он одержал пять побед и продемонстрировал статистику в 86,2% отражённых бросков, пропуская в среднем 3,94 шайбы за игру. Всего в НХЛ на его счету 146 игр – 90,3% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,77.