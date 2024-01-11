«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, одолев ХК ЦСКА в московском дерби

В Москве закончилось столичное дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимал «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
На шестой минуте первого периода Егор Римашевский с передач Ивана Муранова и Андрея Миронова открыл счёт в игре. На 15-й минуте периода Никита Гусев с передачи Эрика О'Делла удвоил преимущество бело-голубых.
На пятой минуте второго периода Иван Муранов с передач Владислава Михайлова и Андрея Никонова сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Колби Уильямс с передач Антона Слепышева и Андрея Светлакова размочил счёт в матче.
В конце третьего периода Антон Слепышев сократил отставание до минимума, однако вскоре Седрик Пакетт установил окончательный счёт в матче.
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В следующем матче регулярного сезона-2023/2024 ЦСКА в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» 15 января. Московское «Динамо» примет дома нижегородское «Торпедо» 13 января.
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