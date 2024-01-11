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«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, одолев ХК ЦСКА в московском дерби

«Динамо» одержало четвёртую победу подряд, одолев ХК ЦСКА в московском дерби
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В Москве закончилось столичное дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимал «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

На шестой минуте первого периода Егор Римашевский с передач Ивана Муранова и Андрея Миронова открыл счёт в игре. На 15-й минуте периода Никита Гусев с передачи Эрика О'Делла удвоил преимущество бело-голубых.

На пятой минуте второго периода Иван Муранов с передач Владислава Михайлова и Андрея Никонова сделал счёт 3:0. На девятой минуте периода Колби Уильямс с передач Антона Слепышева и Андрея Светлакова размочил счёт в матче.

В конце третьего периода Антон Слепышев сократил отставание до минимума, однако вскоре Седрик Пакетт установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 января 2024, четверг. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Римашевский (Муранов, Миронов) – 05:10 (5x5)     0:2 Гусев (О'Делл) – 14:01 (5x4)     0:3 Муранов (Михайлов, Никонов) – 24:53 (5x5)     1:3 Уильямс (Слепышев, Светлаков) – 28:13 (5x5)     2:3 Слепышев (Каменев, Григоренко) – 59:08 (5x5)     2:4 Пакетт (Менелл, Моторыгин) – 59:45 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного сезона-2023/2024 ЦСКА в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» 15 января. Московское «Динамо» примет дома нижегородское «Торпедо» 13 января.

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