Ти Джей Оши впервые с середины декабря вернулся в состав «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши вернулся в состав «столичных» после повреждения. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на пресс-службу Национальной хоккейной лиги. Одновременно с этим, сообщается, что в список травмированных внесён защитник Расмус Сандин.

Напомним, Оши не принимал участия в играх «Вашингтона» с 17 декабря 2023 года. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 36-летнего американца 2 (1+1) очка в 17 играх за «Кэпиталз». Нападающий выступает за столичный клуб с сезона-2015/2016. В 2018 году Оши вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

В следующем матче «Вашингтон» примет на своём льду «Сиэтл Кракен» в ночь на 12 января и начнётся в 3:00 мск.