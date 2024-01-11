Овечкин принял участие в утренней тренировке перед матчем с «Сиэтлом»

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в утренней тренировке «столичных» перед матчем с «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает журналист Том Гуллитти на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Встреча регулярного сезона состоится на льду столичного клуба в ночь на 12 января и начнётся в 3:00 мск.

Напомним, Овечкин ранее пропустил три тренировки «Вашингтона» за последнюю неделю, однако принял участие в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3). В этой встрече россиянин отметился результативной передачей и продлил результативную серию до пяти матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин сыграл 38 матчей, забросил восемь шайб и отдал 18 передач. До рекорда Уэйна Гретцки нападающему осталось 64 гола.