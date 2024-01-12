В Израиле считают, что Россия причастна к отстранению их сборной со стороны ИИХФ

В Олимпийском комитете Израиля считают, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) отстранила их сборную из-за давления со стороны России, сообщает The Jerusalem Post.

По данным источника, президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф поддался внешнему политическому давлению, в том числе и из России.

Напомним, национальная команда Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдёт в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.

11 января стало известно, что Совет Международной федерации хоккея принял решение, что Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ. Это связано с опасениями по поводу безопасности всех участников турнира.