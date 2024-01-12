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Чудовищная ошибка брата Джека Хьюза привела к голу «Тампы» в ворота «Нью-Джерси»

Чудовищная ошибка брата Джека Хьюза привела к голу «Тампы» в ворота «Нью-Джерси»
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В эти минуты в Тампе, на «Амали-Арена», проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На данный момент подходит к концу третий период, счёт в матче 3:3.

Вторую шайбу «молний» в этой встрече забросил нападающий Люк Гленденинг, воспользовавшись грубейшей ошибкой защитника Люка Хьюза — брата Джека Хьюза — в своей зоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео второй шайбы «молний» в этом матче:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Люка Хьюза, без учёта этого матча, 23 (7+16) очка в 38 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Мерсер (Хаула, Миллер) – 07:42     1:1 Гленденинг (Пербикс, Уотсон) – 12:35     2:1 Гленденинг – 18:22 (sh)     3:1 Пойнт (Кучеров, Пербикс) – 30:34     3:2 Братт (Марино, Тоффоли) – 36:54     3:3 Бастиан – 43:53     4:3 Рэддиш (Кучеров, Василевский) – 61:27    

Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.

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