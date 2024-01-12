Чудовищная ошибка брата Джека Хьюза привела к голу «Тампы» в ворота «Нью-Джерси»

В эти минуты в Тампе, на «Амали-Арена», проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На данный момент подходит к концу третий период, счёт в матче 3:3.

Вторую шайбу «молний» в этой встрече забросил нападающий Люк Гленденинг, воспользовавшись грубейшей ошибкой защитника Люка Хьюза — брата Джека Хьюза — в своей зоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео второй шайбы «молний» в этом матче:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Люка Хьюза, без учёта этого матча, 23 (7+16) очка в 38 играх.

Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.