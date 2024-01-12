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Гол Романова и 33 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» победить в овертайме «Торонто»

Гол Романова и 33 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» победить в овертайме «Торонто»
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В Элмонте завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ).

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отметился в этой встрече 33 сейвами.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Палмьери (Добсон, Барзал) – 00:40 (pp)     1:1 Макманн (Грегор, Броди) – 12:39     1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 20:26     1:3 Мэттьюс (Хольмберг) – 22:40     2:3 Романов (Барзал, Добсон) – 24:18     3:3 Хорват (Добсон, Барзал) – 33:51 (pp)     4:3 Барзал (Добсон) – 60:21    
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