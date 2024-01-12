Гол Романова и 33 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» победить в овертайме «Торонто»

В Элмонте завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ).

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отметился в этой встрече 33 сейвами.