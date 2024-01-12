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Карбери: нам нужно было просто продолжать играть, продолжать играть, продолжать играть

Карбери: нам нужно было просто продолжать играть, продолжать играть, продолжать играть
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Сиэтл Кракен» (1:4).

«Нам нужно было просто продолжать играть, продолжать играть, продолжать играть, именно этого сегодня вечером нам нужно было придерживаться, придерживаться и придерживаться. Я думаю, что у нас было несколько провалов, когда мы предоставляли им возможности, а должны были быть намного жёстче», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» проиграл семь из девяти последних игр, остался с 44 очками и идёт на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» 13 января примут дома «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Картье (Макканн, Ларссон) – 08:50     0:2 Веннберг (Танев) – 18:12     1:2 Пасиоретти (Овечкин, ван Римсдайк) – 25:47     1:3 Шульц (Толванен, Бьёркстранд) – 38:20     1:4 Ларссон (Танев, Шварц) – 52:02    
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