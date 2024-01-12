«Вашингтон» проиграл семь из девяти последних матчей

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» (1:4).

Таким образом, это поражение стало уже седьмым для «столичных» в девяти последних матчах регулярного чемпионата. Единственные две победы на этом отрезке были добыты над «Питтсбург Пингвинз» и «Лос-Анджелес Кингз» с одинаковым счётом 4:3.

Отметим, что российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей, продлив свою очковую серию до шести игр.

«Вашингтон» остался с 44 очками и идёт на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» 13 января примут дома «Нью-Йорк Рейнджерс».