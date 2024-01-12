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«Вашингтон» проиграл семь из девяти последних матчей

«Вашингтон» проиграл семь из девяти последних матчей
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» (1:4).

Таким образом, это поражение стало уже седьмым для «столичных» в девяти последних матчах регулярного чемпионата. Единственные две победы на этом отрезке были добыты над «Питтсбург Пингвинз» и «Лос-Анджелес Кингз» с одинаковым счётом 4:3.

Отметим, что российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей, продлив свою очковую серию до шести игр.

«Вашингтон» остался с 44 очками и идёт на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «столичные» 13 января примут дома «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Картье (Макканн, Ларссон) – 08:50     0:2 Веннберг (Танев) – 18:12     1:2 Пасиоретти (Овечкин, ван Римсдайк) – 25:47     1:3 Шульц (Толванен, Бьёркстранд) – 38:20     1:4 Ларссон (Танев, Шварц) – 52:02    
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