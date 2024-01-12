Обозреватель TSN: решение об отстранении Израиля разочаровывает и совершенно несправедливо

Обозреватель североамериканского телеканала TSN Джесси Пуллок прокомментировал решение Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) об отстранении сборной Израиля от участия в соревнованиях.

«Решение ИИХФ отстранить Израиль от соревнований очень разочаровывает и совершенно несправедливо. Если проблема безопасности является проблемой, то это точно не вина Израиля, и тем более они не должны нести наказания за это.

Мне посчастливилось побывать в Израиле, чтобы освещать их матчи в прошлом году, и могу заверить всех, что там огромный интерес к хоккею», — гласит публикация Пуллока в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Международная федерация хоккея приняла решение, что Израиль пока не будет участвовать в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ из-за опасений по поводу безопасности всех участников.

Сборная Израиля должна была принять участие в группе А второго дивизиона чемпионата мира, который пройдёт в Белграде с 21 по 27 апреля 2024 года.