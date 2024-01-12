Арбитр Наумов, попавший в скандал с Кравцом, отработает следующий матч «Авангарда»

Как стало известно «Чемпионату», 41-летний российский арбитр Денис Наумов будет работать на встрече «Амура» и «Авангарда», которая состоится завтра, 13 января, в Хабаровске. В первую очередь, это связано со спецификой и логистикой Дальнего Востока. Напомним, игра начнётся в 10:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 января 2024, суббота. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, Денис Наумов, обслуживавший сегодня в паре с Евгением Ромасько встречу регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Авангардом» (2:3), грубо ответил главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу в одном из игровых эпизодов, попавших в телевизионный эфир.

Отметим, что в качестве линейного арбитра Наумов дебютировал в КХЛ в сезоне-2008/2009, а в качестве главного судьи – в сезоне-2011/2012. Всего на его счету 708 отработанных встреч в качестве главного судьи, а ещё 49 – в качестве линейного.

