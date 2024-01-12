«Судей тоже надо уважать». Плющев — о скандальной ситуации в матче «Авангарда»

Бывший главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Плющев высказался о скандальном эпизоде в матче «Амур» — «Авангард» (2:3). Напомним, судья Денис Наумов, обслуживавший сегодня в паре с Евгением Ромасько эту встречу, грубо ответил главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу в одном из игровых эпизодов, попавших в телевизионный эфир.

«Не то чтобы я оправдываю судей, но их сейчас так гнобят со всех сторон. Они находятся, грубо говоря, ниже ватерлинии. Когда был главным арбитром, всегда говорил коллегам, что у них нет болельщиков — только соперники. Конечно, Наумов нелицеприятно высказался, но хочется спросить, а почему главный тренер задаёт ему какие-то вопросы. Что будет, если вдруг арбитры скажут: „Играйте без нас“. Надо их тоже уважать», — цитирует Плющева «РБ Спорт».

Отметим, что в качестве линейного арбитра Наумов дебютировал в КХЛ в сезоне-2008/2009, а в качестве главного судьи – в сезоне-2011/2012. Всего на его счету 708 отработанных встреч в качестве главного судьи, а ещё 49 – в качестве линейного.