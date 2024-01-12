Гашек подробно объяснил свою позицию по выступлениям россиян в НХЛ в условиях СВО

58-летний чешский бывший голкипер Доминик Гашек подробно рассказал о своей позиции по выступлениям россиян в НХЛ в условиях СВО.

«Я говорю о тех 40 русских парнях, которые играют в НХЛ и в каждом матче представляют собой прекрасную рекламу этих действий России. Если они не будут играть, на них меньше будут смотреть. Не будет русских, которые, скажем так, гордились бы достижениями своих соотечественников. Не будет тех, кто был бы одержим Россией.

Эти ребята вместе приносят лиге, скажем, 200 миллионов долларов. НХЛ могла бы заплатить им эти деньги. Да, это большие цифры, но не настолько. Реклама этих действий России стоит не 200 миллионов долларов. Для меня это исчисляется миллиардами. Поэтому я говорю, что если действующие правила будут изменены, НХЛ даст шанс российским спортсменам осудить эти действия, я помогу этим ребятам, которые смогут доказать это. С их стороны это будет огромная помощь. Я не говорю, что СВО (формулировка изменена в соответствие с законодательством РФ. – Прим. «Чемпионата») закончилась бы сегодня, если бы российские спортсмены не смогли выступать в теннисе и в хоккее, но сила России стала бы намного меньше, 100 процентов» — сказал Гашек в эфире программы Bold Talk на YouTube.