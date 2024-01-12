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Ковальчук стал вторым хоккеистом в истории с 400 и более очками в КХЛ и НХЛ

Ковальчук стал вторым хоккеистом в истории с 400 и более очками в КХЛ и НХЛ
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В эти минуты в Москве в матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» играет на своём льду со СКА. Идёт третий период, счёт 5:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Земчёнок) – 03:40 (5x5)     0:2 Зыков (Никишин, Дедунов) – 33:51 (5x5)     0:3 Толчинский (Воробьёв) – 34:30 (5x5)     0:4 Толчинский (Поляков, Воробьёв) – 37:52 (5x5)     0:5 Грицюк (Зинченко, Гальченюк) – 38:16 (5x5)     1:5 Ковальчук (Порядин, Голдобин) – 45:43 (5x4)     2:5 Кин (Филин) – 54:26 (5x5)    

На шестой минуте третьей двадцатиминутки Илья Ковальчук с передач Павла Порядина и Николая Голдобина размочил счёт во встрече.

40-летний Ковальчук набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги и стал вторым хоккеистом в истории с 400 и более очками в КХЛ и НХЛ. Первым был Александр Радулов.

В КХЛ Ковальчук набрал 400 (173+227) очков, в НХЛ — 876 (443+433) в регулярке и 28 (11+17) в плей-офф. Радулов в КХЛ записал на свой счёт 686 (238+448) результативных баллов, в НХЛ — 368 (144+224) очков в регулярке и 49 (21+28) в плей-офф.

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