Ковальчук стал вторым хоккеистом в истории с 400 и более очками в КХЛ и НХЛ

В эти минуты в Москве в матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» играет на своём льду со СКА. Идёт третий период, счёт 5:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
На шестой минуте третьей двадцатиминутки Илья Ковальчук с передач Павла Порядина и Николая Голдобина размочил счёт во встрече.
40-летний Ковальчук набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги и стал вторым хоккеистом в истории с 400 и более очками в КХЛ и НХЛ. Первым был Александр Радулов.
В КХЛ Ковальчук набрал 400 (173+227) очков, в НХЛ — 876 (443+433) в регулярке и 28 (11+17) в плей-офф. Радулов в КХЛ записал на свой счёт 686 (238+448) результативных баллов, в НХЛ — 368 (144+224) очков в регулярке и 49 (21+28) в плей-офф.
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