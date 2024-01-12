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«Спартак» с Ковальчуком в составе потерпел пять поражений в шести матчах

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

С Ильёй Ковальчуком в составе московский клуб потерпел четыре поражения с одной победой. «Спартак» в первой игре Ильи одержал победу над «Куньлунь Ред Стар». Затем красно-белые проиграли «Торпедо» (1:2 Б), ЦСКА (1:3), московскому «Динамо» (2:3 ОТ), минскому «Динамо» (1:3) и СКА (2:5).

40-летний Илья Ковальчук набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. На счету нападающего 173 шайбы и 227 результативные передачи.

Ранее в одном из эпизодов матча Ковальчук дважды ударил защитника СКА Никиту Камалова клюшкой после того, как получил толчок в спину от нападающего армейцев Михаила Воробьёва.