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Илья Ковальчук рассказал о поражении «Спартака» от СКА в Москве

Илья Ковальчук рассказал о поражении «Спартака» от СКА в Москве
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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук высказался о домашнем поражении от СКА (2:5) в Москве.

«В первом периоде были моменты забить. Хорошо, что не бросили играть, тренеры об этом сказали в перерыве. У нас впереди много игр, домашних игр. Сегодня пришёл полный стадион, хотели порадовать и сыграть хотя бы в третьем периоде более менее», — приводит слова Ковальчука пресс-служба «Спартака».

40-летний Илья Ковальчук набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. На счету нападающего 173 шайбы и 227 результативные передачи.

Ранее в одном из эпизодов матча Ковальчук дважды ударил защитника СКА Никиту Камалова клюшкой после того, как получил толчок в спину от нападающего армейцев Михаила Воробьёва.

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