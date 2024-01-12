Илья Ковальчук дважды ударил игрока СКА клюшкой, после того как получил толчок в спину

В эти минуты в Москве в матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» играет на своём льду со СКА. Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
В одном из эпизодов матча нападающий «Спартака» Илья Ковальчук дважды ударил защитника СКА Никиту Камалова клюшкой, после того как получил толчок в спину от нападающего армейцев Михаила Воробьёва.
Ковальчук в текущем сезоне КХЛ провёл пять матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
- 12 января 2024
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