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Илья Ковальчук дважды ударил игрока СКА клюшкой, после того как получил толчок в спину

Илья Ковальчук дважды ударил игрока СКА клюшкой, после того как получил толчок в спину
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В эти минуты в Москве в матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» играет на своём льду со СКА. Идёт второй период, счёт 1:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Перерыв
0 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Воробьёв (Земчёнок) – 03:40 (5x5)     0:2 Зыков (Никишин, Дедунов) – 33:51 (5x5)     0:3 Толчинский (Воробьёв) – 34:30 (5x5)     0:4 Толчинский (Поляков, Воробьёв) – 37:52 (5x5)     0:5 Грицюк (Зинченко, Гальченюк) – 38:16 (5x5)    

В одном из эпизодов матча нападающий «Спартака» Илья Ковальчук дважды ударил защитника СКА Никиту Камалова клюшкой, после того как получил толчок в спину от нападающего армейцев Михаила Воробьёва.

ВИДЕО

Ковальчук в текущем сезоне КХЛ провёл пять матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей. Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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