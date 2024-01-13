Будро: кое-кто в «Ванкувере» требовал, чтобы я сделал Куинна Хьюза центрфорвардом

Бывший главный тренер ряда клубов НХЛ Брюс Будро рассказал о том, как в период его работы в «Ванкувер Кэнакс» ему предлагали попробовать защитника Куинна Хьюза на позиции центрфорварда.
«Я скажу это первый раз на телевидении. Я не буду называть его имя, но кое-кто в «Ванкувере» пытался заставить меня сделать Куинна Хьюза центрфорвардом в прошлом году, но я отказался. Я отвечал «я не собираюсь этого делать, я не буду ставить его в центр», но он продолжал настаивать на том, чтобы я переместил его в центр нападения. И я счастлив, что я этого не сделал», — сказал Будро в эфире NHL Network.
Брюс Будро возглавлял «Ванкувер» с 2021 по 2023 год.
На данный момент Куинн Хьюз является самым результативным защитником нынешнего сезона, имея в своём активе 51 (11+40) очков.
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