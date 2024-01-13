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Будро: кое-кто в «Ванкувере» требовал, чтобы я сделал Куинна Хьюза центрфорвардом

Будро: кое-кто в «Ванкувере» требовал, чтобы я сделал Куинна Хьюза центрфорвардом
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Бывший главный тренер ряда клубов НХЛ Брюс Будро рассказал о том, как в период его работы в «Ванкувер Кэнакс» ему предлагали попробовать защитника Куинна Хьюза на позиции центрфорварда.

«Я скажу это первый раз на телевидении. Я не буду называть его имя, но кое-кто в «Ванкувере» пытался заставить меня сделать Куинна Хьюза центрфорвардом в прошлом году, но я отказался. Я отвечал «я не собираюсь этого делать, я не буду ставить его в центр», но он продолжал настаивать на том, чтобы я переместил его в центр нападения. И я счастлив, что я этого не сделал», — сказал Будро в эфире NHL Network.

Брюс Будро возглавлял «Ванкувер» с 2021 по 2023 год.

На данный момент Куинн Хьюз является самым результативным защитником нынешнего сезона, имея в своём активе 51 (11+40) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Бёзер (Петтерссон, Миллер) – 05:44     0:2 Бёзер (Миллер, Петтерссон) – 06:31 (pp)     1:2 Петтерссон (Харкинс) – 16:20     1:3 Петтерссон (Гронек, Миллер) – 17:31     2:3 Кросби (Гюнцель, Петтерссон) – 26:05     3:3 Кросби (Карлссон, Летанг) – 59:31     3:4 Петтерссон (Гронек) – 63:05    
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