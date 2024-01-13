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«Миннесота» потерпела третье поражение подряд, уступив дома «Филадельфии», у Замулы ассист

«Миннесота» потерпела третье поражение подряд, уступив дома «Филадельфии», у Замулы ассист
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В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Филадельфии Флайерз» (3:4 ОТ).

Исход встречи в овертайме решила шайба Джоэля Фараби, заброшенная в большинстве. Одним из ассистентов этого гола выступил российский защитник Егор Замула. Также на счету Фараби первый гол «лётчиков» в этой встрече. Помимо него, у «Флайерз» отличились Тайсон Фёрстер и Оуэн Типпетт.

В составе «Уайлд» шайбы забросили Маркус Юханссон, Райан Хартман и Мэтт Болди.

«Филадельфия» набрала 50 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции.

«Миннесота» потерпела третье поражение кряду, расположилась на 13-й строчке Запада, имея в своём активе 39 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Юханссон (Эрикссон Эк) – 20:51     1:1 Фараби (Конечны, Кутюрье) – 23:37     2:1 Хартман (Голигоски, Богосян) – 41:48     3:1 Болди (Миддлтон, Хартман) – 44:38     3:2 Фёрстер (Лотон, Уокер) – 49:31     3:3 Типпетт (Конечны, Драйсдейл) – 50:56     3:4 Фараби (Замула, Типпетт) – 63:36 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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