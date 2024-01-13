«Миннесота» потерпела третье поражение подряд, уступив дома «Филадельфии», у Замулы ассист

В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Филадельфии Флайерз» (3:4 ОТ).
Исход встречи в овертайме решила шайба Джоэля Фараби, заброшенная в большинстве. Одним из ассистентов этого гола выступил российский защитник Егор Замула. Также на счету Фараби первый гол «лётчиков» в этой встрече. Помимо него, у «Флайерз» отличились Тайсон Фёрстер и Оуэн Типпетт.
В составе «Уайлд» шайбы забросили Маркус Юханссон, Райан Хартман и Мэтт Болди.
«Филадельфия» набрала 50 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции.
«Миннесота» потерпела третье поражение кряду, расположилась на 13-й строчке Запада, имея в своём активе 39 очков.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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