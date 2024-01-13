Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Ковальчук заявил о желании сыграть против СКА в плей-офф

Илья Ковальчук заявил о желании сыграть против СКА в плей-офф
Комментарии

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук после поражения от СКА (2:5) заявил о желании сыграть против своего бывшего клуба в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Личное противостояние со СКА? Ничего особенного нет. Всегда интересно играть против своей бывшей команды. Надеюсь, сыграем с ними в плей-офф», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».

Напомним, с 2012 по 2018 год Ковальчук выступал за СКА, с которым выиграл два Кубка Гагарина.

40-летний Илья Ковальчук набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. На счету нападающего 173 шайбы и 227 результативных передач.

Ковальчук стал 20-м игроком, набравшим 400 очков в матчах КХЛ. Илья стал вторым хоккеистом в истории с 400 и более очками в КХЛ и в НХЛ.

Материалы по теме
«Спартак» совсем сдулся? СКА уничтожил недавнюю сенсацию КХЛ всего за пять минут
«Спартак» совсем сдулся? СКА уничтожил недавнюю сенсацию КХЛ всего за пять минут
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android