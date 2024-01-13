Илья Ковальчук заявил о желании сыграть против СКА в плей-офф

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук после поражения от СКА (2:5) заявил о желании сыграть против своего бывшего клуба в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Личное противостояние со СКА? Ничего особенного нет. Всегда интересно играть против своей бывшей команды. Надеюсь, сыграем с ними в плей-офф», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».

Напомним, с 2012 по 2018 год Ковальчук выступал за СКА, с которым выиграл два Кубка Гагарина.

40-летний Илья Ковальчук набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. На счету нападающего 173 шайбы и 227 результативных передач.

Ковальчук стал 20-м игроком, набравшим 400 очков в матчах КХЛ. Илья стал вторым хоккеистом в истории с 400 и более очками в КХЛ и в НХЛ.