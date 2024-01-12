«Спартак» совсем сдулся? СКА уничтожил недавнюю сенсацию КХЛ всего за пять минут

«Спартак» и СКА – соседи по верхней части таблицы Западной конференции, но в последнее время команды движутся кардинально разными курсами. Армейцы с Невы как набрали внушительный ход во второй декаде ноября, так и прут, нейтрализуя негативный эффект от фактически провального старта регулярки: за два месяца у СКА лишь четыре поражения, а подъём петербуржцев начался как раз после невероятного поражения от «Спартака» с голом на последней секунде основного времени.

«Спартак» же, долгое время лидировавший не только на Западе, но и во всей КХЛ, ощутимо сдал в конце календарного года и сейчас находится в низшей точке своего сезонного развития: до игры со СКА у красно-белых было пять поражений в шести матчах. Чёрная полоса настигла «Спартак» аккурат после подписания контракта с Ильёй Ковальчуком, хотя абсурдно увязывать между собой эти два события. Куда сильнее по москвичам ударили травмы ведущих игроков, вот и на игру с армейцами не смог выйти Михаил Мальцев, который, по некоторым данным, получил серьёзную травму руки.

Первый период матча с громкой вывеской прошёл в равной борьбе, с большим количеством моментов, так что у Никиты Серебрякова и Дмитрия Николаева сразу появилось много работы. Вратарь СКА справился со всем объёмом, а вот голкипер хозяев один раз за отрезок пропустил: Михаил Воробьёв классно подставил клюшку на дальнем пятачке под бросок Артёма Земчёнка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В начале второго периода «Спартак» устроил настоящий штурм ворот СКА. Половину этой двадцатиминутки красно-белые давили и нагнетали, создавали моменты, но от хозяев льда отворачивалась удача, плюс блестяще действовал Серебряков. Гол москвичей назревал и казался делом времени, но во второй половине периода произошло необъяснимое: у СКА стало залетать всё, что можно было, а обескураженный «Спартак» просто встал и в этом отрезке проиграл весь матч.

Всё началось с гола Николая Полякова, который был отменён судьями после челленджа тренерского штаба «Спартака» из-за офсайда. Неприятность, кажется, сильно разозлила СКА, который в двух следующих сменах забил два гола: отличились Валентин Зыков и Сергей Толчинский.

Армейцы просто не давали хоккеистам «Спартака» поднять головы, накрывали их в каждом единоборстве и вскоре забили ещё дважды. Толчинский оформил дубль и усадил на скамейку Николаева, а Арсений Грицюк первым же броском «поприветствовал» Патрика Рыбара. Так период, начинавшийся для «Спартака» многообещающе, закончился грандиозным провалом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

К чести «Спартака», на третий период команда вышла биться перед своими болельщиками. И была вознаграждена за старания и отказ опускать руки. Красно-белые больше ни разу не пропустили и ушли от разгрома. Сначала в большинстве забил Илья Ковальчук, набравший 400-е очко в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А в концовке игры единственную ошибку в матче допустил Серебряков, «киксанувший» ловушкой после дальнего броска Джоуи Кина.

Материалы по теме Ковальчук стал вторым хоккеистом в истории с 400 и более очками в КХЛ и НХЛ

«Спартак» подсластил себе пилюлю поражения, но после этой игры опустился на четвёртое место Запада, пропустив вперёд как раз СКА. Армейцы уже в двух очках от лидерства в конференции, а ведь в ноябре заявления Романа Ротенберга о цели взобраться на первое место немало веселили.

Красно-белые же по-прежнему остаются без побед в 2024 году, у них пять поражений подряд и перспектива к концу регулярки опуститься в нижнюю часть кубковой восьмёрки. «Спартак» сдувается на глазах, но в чём же причина? Команда Алексея Жамнова много пропускает, но так было на протяжении всего сезона. Другое дело, что атака москвичей перестала нивелировать эту проблему, и здесь стоит вспомнить и про давнее отсутствие первого центрфорварда Ивана Морозова, и про в целом небольшую глубину состава «Спартака». Вплоть до декабря команда шла без спадов, но когда-то должна была просесть.

Очевидно, «когда-то» наступило. Теперь весь вопрос в том, сможет ли открыться у красно-белых второе дыхание к старту плей-офф. Если нет, то про ярчайшую, лучшую в современной истории клуба игру в первой половине регулярки скоро никто и не вспомнит. И это будет обидно и очень плохо для реальной конкуренции в первом раунде Кубка Гагарина.