«Спартак» совсем сдулся? СКА уничтожил недавнюю сенсацию КХЛ всего за пять минут

«Спартак» и СКА – соседи по верхней части таблицы Западной конференции, но в последнее время команды движутся кардинально разными курсами. Армейцы с Невы как набрали внушительный ход во второй декаде ноября, так и прут, нейтрализуя негативный эффект от фактически провального старта регулярки: за два месяца у СКА лишь четыре поражения, а подъём петербуржцев начался как раз после невероятного поражения от «Спартака» с голом на последней секунде основного времени.
«Спартак» же, долгое время лидировавший не только на Западе, но и во всей КХЛ, ощутимо сдал в конце календарного года и сейчас находится в низшей точке своего сезонного развития: до игры со СКА у красно-белых было пять поражений в шести матчах. Чёрная полоса настигла «Спартак» аккурат после подписания контракта с Ильёй Ковальчуком, хотя абсурдно увязывать между собой эти два события. Куда сильнее по москвичам ударили травмы ведущих игроков, вот и на игру с армейцами не смог выйти Михаил Мальцев, который, по некоторым данным, получил серьёзную травму руки.
Первый период матча с громкой вывеской прошёл в равной борьбе, с большим количеством моментов, так что у Никиты Серебрякова и Дмитрия Николаева сразу появилось много работы. Вратарь СКА справился со всем объёмом, а вот голкипер хозяев один раз за отрезок пропустил: Михаил Воробьёв классно подставил клюшку на дальнем пятачке под бросок Артёма Земчёнка.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В начале второго периода «Спартак» устроил настоящий штурм ворот СКА. Половину этой двадцатиминутки красно-белые давили и нагнетали, создавали моменты, но от хозяев льда отворачивалась удача, плюс блестяще действовал Серебряков. Гол москвичей назревал и казался делом времени, но во второй половине периода произошло необъяснимое: у СКА стало залетать всё, что можно было, а обескураженный «Спартак» просто встал и в этом отрезке проиграл весь матч.
Всё началось с гола Николая Полякова, который был отменён судьями после челленджа тренерского штаба «Спартака» из-за офсайда. Неприятность, кажется, сильно разозлила СКА, который в двух следующих сменах забил два гола: отличились Валентин Зыков и Сергей Толчинский.
Армейцы просто не давали хоккеистам «Спартака» поднять головы, накрывали их в каждом единоборстве и вскоре забили ещё дважды. Толчинский оформил дубль и усадил на скамейку Николаева, а Арсений Грицюк первым же броском «поприветствовал» Патрика Рыбара. Так период, начинавшийся для «Спартака» многообещающе, закончился грандиозным провалом.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
К чести «Спартака», на третий период команда вышла биться перед своими болельщиками. И была вознаграждена за старания и отказ опускать руки. Красно-белые больше ни разу не пропустили и ушли от разгрома. Сначала в большинстве забил Илья Ковальчук, набравший 400-е очко в КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
А в концовке игры единственную ошибку в матче допустил Серебряков, «киксанувший» ловушкой после дальнего броска Джоуи Кина.
«Спартак» подсластил себе пилюлю поражения, но после этой игры опустился на четвёртое место Запада, пропустив вперёд как раз СКА. Армейцы уже в двух очках от лидерства в конференции, а ведь в ноябре заявления Романа Ротенберга о цели взобраться на первое место немало веселили.
Красно-белые же по-прежнему остаются без побед в 2024 году, у них пять поражений подряд и перспектива к концу регулярки опуститься в нижнюю часть кубковой восьмёрки. «Спартак» сдувается на глазах, но в чём же причина? Команда Алексея Жамнова много пропускает, но так было на протяжении всего сезона. Другое дело, что атака москвичей перестала нивелировать эту проблему, и здесь стоит вспомнить и про давнее отсутствие первого центрфорварда Ивана Морозова, и про в целом небольшую глубину состава «Спартака». Вплоть до декабря команда шла без спадов, но когда-то должна была просесть.
Очевидно, «когда-то» наступило. Теперь весь вопрос в том, сможет ли открыться у красно-белых второе дыхание к старту плей-офф. Если нет, то про ярчайшую, лучшую в современной истории клуба игру в первой половине регулярки скоро никто и не вспомнит. И это будет обидно и очень плохо для реальной конкуренции в первом раунде Кубка Гагарина.