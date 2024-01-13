Первая тройка «Авангарда» Ткачёв — Спунер — Буше пропустит матч с «Амуром»

Сегодня, 13 января, в Хабаровске состоится матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 10:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 января 2024, суббота. 10:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ястребы» представили состав на матч. Встречу пропустит первая тройка нападения омского клуба Владимир Ткачёв — Райан Спунер — Рид Буше.

«Просто мы не хотим, чтобы Ткачёв устал играть по 100 минут за матч, поэтому собрали четыре вторых звена, лишь бы он не уехал в НХЛ за триллиардиком», — в шутку написала пресс-служба омского клуба.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига представила самые результативные тройки сезона-2023/2024. Лидером стала тройка нападающих омского «Авангарда» Рид Буше — Райан Спунер — Владимир Ткачёв, которая на данный момент забросила 52 шайбы.