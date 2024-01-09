Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ назвала самые результативные тройки сезона

КХЛ назвала самые результативные тройки сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала самые результативные тройки сезона-2023/2024.

Лидером стала тройка нападающих омского «Авангарда» Рид Буше — Райан Спунер — Владимир Ткачёв, которая забросила 51 шайбу. На второй строчке нападающие московского «Спартака» Павел Порядин — Иван Морозов — Николай Голдобин, которые на троих забили 41 гол. Замыкают тройку форварды московского «Динамо» Никита Гусев — Джордан Уил — Седрик Пакетт с 35 шайбами в активе.

Топ-5 самых результативных троек нынешнего сезона КХЛ:

51 шайба — Буше — Спунер — Ткачёв («Авангард»);
41 — Порядин — Морозов — Голдобин («Спартак»);
35 — Гусев — Уил — Пакетт («Динамо» Мск);
25 — Белозёров — Дергачёв — Сетдиков («Нефтехимик»);
24 — Радулов — Шипачёв — Яшкин («Ак Барс»).

Материалы по теме
Хватит ненавидеть судей! Их работа в овертайме матча СКА — высший пилотаж
Видео
Хватит ненавидеть судей! Их работа в овертайме матча СКА — высший пилотаж
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android