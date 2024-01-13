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Судья Наумов извинился перед тренером «Авангарда» Кравцом, обнявшись со специалистом

Судья Наумов извинился перед тренером «Авангарда» Кравцом, обнявшись со специалистом
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В эти минуты в Хабаровске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимает омский «Авангард». Идёт первый период, счёт не открыт, 0:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
2-й период
0 : 1
Авангард
Омск
0:1 Николишин (Шарипзянов, Чистяков) – 17:34 (5x5)    

Главный арбитр встречи Денис Наумов, который в матче накануне оскорбил главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца, перед матчем извинился перед специалистом, пожав ему руку.

ВИДЕО

Напомним, Наумов во вчерашнем матче грубо ответил главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу в одном из игровых эпизодов, попавших в телевизионный эфир. КХЛ извинилась за инцидент и заявила, что судья будет оштрафован.

В следующем матче «Амур сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. «Авангард» в Омске примет действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. Обе игры состоятся 17 января.

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