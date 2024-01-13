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Судья Наумов извинился перед тренером «Авангарда» Кравцом, обнявшись со специалистом

В эти минуты в Хабаровске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Амур» принимает омский «Авангард». Идёт первый период, счёт не открыт, 0:0.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Главный арбитр встречи Денис Наумов, который в матче накануне оскорбил главного тренера «Авангарда» Михаила Кравца, перед матчем извинился перед специалистом, пожав ему руку.

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Напомним, Наумов во вчерашнем матче грубо ответил главному тренеру омского клуба Михаилу Кравцу в одном из игровых эпизодов, попавших в телевизионный эфир. КХЛ извинилась за инцидент и заявила, что судья будет оштрафован.

В следующем матче «Амур сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. «Авангард» в Омске примет действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. Обе игры состоятся 17 января.