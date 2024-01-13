Кравец рассказал о причинах отсутствия первой тройки «Авангарда» в матче с «Амуром»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победного матча с «Амуром» (3:1) в Хабаровске рассказал о причинах отсутствия первой тройки Владимир Ткачёв — Райан Спунер — Рид Буше.

«Ребятам из первой тройки дал отдохнуть, потому что много сил они тратят, более 20 минут каждый матч играют. Дал им возможность поберечь силы и дать другим проявить себя. На данном этапе сезона у нас вообще три вратаря, которые показывают хорошую игру. Хомченко сыграл три матча подряд, поэтому дали сыграть Мишурову, а Проскуряков немного приболел, поэтому у нас и не было других вариантов. Рад, что Андрей хорошо себя проявил сегодня», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Амур» сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. «Авангард» в Омске примет действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. Обе игры состоятся 17 января.