Гендиректор «Авангарда» отреагировал на слухи о расформировании фарм-клуба в ВХЛ

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков отреагировал на слухи о расформировании фарм-клуба «Омские Крылья» во Всероссийской хоккейной лиге.

«Появившаяся в Сети информация о возможном расформировании нашей команды ВХЛ «Омские Крылья» не соответствует действительности. У нас есть чёткое понимание целей и задач этой команды, спортивный блок уже прорабатывает контур состава на следующий сезон», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Омские Крылья» в нынешнем сезоне Всероссийской хоккейной лиги провели 44 матча, в которых набрали 37 очков, и занимают 23-е место в турнирной таблице. В следующем матче омский клуб сыграет с ХК «Норильск» в гостях 16 января.