«Так проигрывать нельзя». Ларионов прокомментировал разгромное поражение от «Динамо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о разгромном поражении своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:6).

«Во-первых, команду «Динамо» с победой. Они быстро забили три гола и дали задел на всю игру. Наша команда приложила усилия, но где-то чего-то не хватает. Это надо признать. Конечно, огромное спасибо болельщикам, которые приехали сегодня поболеть за команду и были с нами до конца. Мы перед ними в долгу, потому что так проигрывать, конечно, нельзя.

Что происходит по сезону с первыми периодами – только 20-е место в КХЛ? Вы знаете, очень трудно найти ответ на этот вопрос, потому что мы хорошо начали в Минске, но плохо начали с ЦСКА. Здесь целый комплекс вопросов, которые мы должны совместно решить. Начинать игру с 0:3 или 0:4 – это не то, что мы хотим. Скорее всего, это ментальная подготовка к матчам – нужно быть готовым, что с самого начала игры соперник заряжен.

В этом плане у нас есть большая пища для размышлений для того, чтобы эти вопросы решить, потому что меня это настораживает. Нужно глубоко покопаться в своих резервах и посмотреть, что происходит внутри команды. Были проведены беседы с игроками, но по горячим следам очень трудно найти ответ. После 0:3 мы вернулись в игру и могли забить, но этого не произошло», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.