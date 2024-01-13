«Ванкувер» является одним из клубов, проявляющих интерес к Хмелевски

Стал известен один из клубов НХЛ, который заинтересован в приобретении у «Сан-Хосе Шаркс» прав на 24-летнего американского нападающего Сашу Хмелевски, выступающего в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев».

Как отмечает журналист The Athletic Рик Даливал в социальной сети «Х», интерес к Хмелевски проявляет «Ванкувер Кэнакс», являющийся одним из лидеров Западной конференции НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Хмелевски принял участие в 49 матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 43 (21+22) результативными действиями при показателе полезности «+12». Его контракт с уфимским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

За свой заокеанский период карьеры Саша успел провести 24 матча в НХЛ в составе «Сан-Хосе Шаркс» в период с 2020 по 2022 год, отметившись десятью (0+10) результативными передачами при коэффициенте полезности «0».

Отметим, что «Ванкувер», набрав 59 очков в 42 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В составе «касаток» выступают сразу несколько российских игроков – защитник Никита Задоров, а также нападающие Андрей Кузьменко и Илья Михеев.