Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Клубы НХЛ проявляют интерес к нападающему «Салавата Юлаева» Саше Хмелевски

Клубы НХЛ проявляют интерес к нападающему «Салавата Юлаева» Саше Хмелевски
Комментарии

24-летний американский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски своей игрой привлёк внимание клубов НХЛ. Об этом сообщает журналист ESPN Кевин Уикс в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Как отмечает источник, права на игрока в НХЛ сохраняет за собой его бывший клуб «Сан-Хосе Шаркс». Уже несколько команд заинтересованы в том, чтобы осуществить обмен с «акулами», а представитель Хмелевски получил разрешение на участие в этом процессе между клубами.

Напомним, в нынешнем сезоне Хмелевски принял участие в 49 матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 43 (21+22) результативными действиями при показателе полезности «+12». Его контракт с уфимским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Материалы по теме
«Ванкувер» является одним из клубов, проявляющих интерес к Хмелевски
В «Салавате Юлаеве» прокомментировали ситуацию с контрактом Александра Хмелевски
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android