Клубы НХЛ проявляют интерес к нападающему «Салавата Юлаева» Саше Хмелевски

24-летний американский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски своей игрой привлёк внимание клубов НХЛ. Об этом сообщает журналист ESPN Кевин Уикс в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

Как отмечает источник, права на игрока в НХЛ сохраняет за собой его бывший клуб «Сан-Хосе Шаркс». Уже несколько команд заинтересованы в том, чтобы осуществить обмен с «акулами», а представитель Хмелевски получил разрешение на участие в этом процессе между клубами.

Напомним, в нынешнем сезоне Хмелевски принял участие в 49 матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых отметился 43 (21+22) результативными действиями при показателе полезности «+12». Его контракт с уфимским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.