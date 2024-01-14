Ассист Задорова помог «Ванкуверу» переиграть «Баффало» и выйти на первое место в НХЛ

Сегодня, 14 января, в Баффало (США) на арене «Кибэнк-центр» состоялся очередной матч в рамках регулярного сезона НХЛ, в котором сошлись «Баффало Сэйбрз» и «Ванкувер Кэнакс». В итоге победу одержали гости со счётом 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал американский нападающий хозяев Сэм Лафферти. Ассистировал ему российский защитник Никита Задоров.

Таким образом, Задоров отметился уже третьим результативным действием в нынешнем сезоне (0+3) за 17 матчей, в которых принял участие.

«Ванкувер» продолжает лидировать не только в Тихокеанском дивизионе, но также смог выйти на первое место по очкам среди всех команд в НХЛ.

«Баффало», в свою очередь занимает седьмую строчку в Атлантическом дивизионе.