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Ассист Задорова помог «Ванкуверу» переиграть «Баффало» и выйти на первое место в НХЛ

Ассист Задорова помог «Ванкуверу» переиграть «Баффало» и выйти на первое место в НХЛ
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Сегодня, 14 января, в Баффало (США) на арене «Кибэнк-центр» состоялся очередной матч в рамках регулярного сезона НХЛ, в котором сошлись «Баффало Сэйбрз» и «Ванкувер Кэнакс». В итоге победу одержали гости со счётом 1:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Лафферти (Задоров) – 22:05    

Автором единственной заброшенной шайбы стал американский нападающий хозяев Сэм Лафферти. Ассистировал ему российский защитник Никита Задоров.

Таким образом, Задоров отметился уже третьим результативным действием в нынешнем сезоне (0+3) за 17 матчей, в которых принял участие.

«Ванкувер» продолжает лидировать не только в Тихокеанском дивизионе, но также смог выйти на первое место по очкам среди всех команд в НХЛ.

«Баффало», в свою очередь занимает седьмую строчку в Атлантическом дивизионе.

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